La pique de Cyprien à Payet

Avant la finale remportée par Nantes face à Nice (1-0), Wylan Cyprien a évoqué l'importance qu'il donne au palmarès. Le Nantais a pris l'exemple de Dimitri Payet, lequel n'a pas remporté de trophée, durant sa carrière.





Lors d'un entretien accordé aux médias du FCN, Wylan Cyprien a évoqué l'importance qu'il donne au fait de gagner un trophée : "On sait très bien que sur tous les joueurs qui ont la chance d'évoluer en Ligue 1, très peu ont cette possibilité de remporter quelque chose alors qu'ils sont pour certains, incroyables, comme Dimitri Payet par exemple. L'équipe est maître de son destin aujourd'hui et on a tous conscience de ça aujourd'hui. C'est la chance d'une vie", a-t-il lancé.



La grande question, c'est peut-être de savoir si Dimitri Payet échangerait sa finale à l'Euro et sa finale de Ligue Europa contre une Coupe de France...