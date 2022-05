Jorge Sampaoli : "Parfois l'entraîneur est la personne la moins écoutée"

Face aux médias, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la situation de Pol Lirola. Le technicien argentin constate comme tout le monde que l'Espagnol n'est plus à son meilleur niveau.





En conférence de presse, Jorge Sampaoli a lâché quelques mots concernant Pol Lirola, qui parait loin de son niveau de la saison passée. L'Argentin considère ne pas être totalement entendu par le joueur : "Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, et pas seulement l'aspect footballistique. Il y a aussi le côté émotionnel, il joue beaucoup dans les hauts et les bas des joueurs. On a beaucoup parié sur le Lirola de la saison dernière, il a été très important pour la qualification européenne grâce à un excellent rendement. Il a d'ailleurs été proche de rejoindre la sélection espagnole. Cette saison, il est un peu plus en dedans. On sait qu'il peut faire beaucoup plus. On ne connaît jamais toutes les raisons qui contribuent à la performance des joueurs ; on connaît juste ce qu'on voit sur le terrain. Beaucoup de choses tournent autour de la tête des joueurs. Parfois l'entraîneur est la personne la moins écoutée", a déclaré le coach phocéen à son sujet.



Pol Lirola dispose d'un contrat avec l'OM qui porte jusqu'en juin 2026. Le club phocéen a déboursé 6,5 millions d'euros pour le recruter.