Laurenti : "Lirola a été cataclysmique"

Fabien Laurenti est déçu par les prestations réalisées par Pol Lirola. Le consultant ne mâche pas ses mots à son sujet.





Cette saison, Pol Lirola n'est plus que l'ombre du joueur qu'il a été la saison passée. Fabien Laurenti a donné son sentiment à son sujet à La Provence : "Il a été cataclysmique, ce qui est récurrent au cours de cette saison qu'il traverse comme un fantôme. À aucun moment il n'a retrouvé la moitié du niveau affiché lors du précédent exercice. C'est étonnant." Et d'ajouter : "Il doute énormément. L'an dernier, il était prêté et devait aller chercher un contrat à l'OM. S'est-il endormi sur ses lauriers ? Je ne sais pas, il a l'air d'être professionnel. Je pense que son problème est mental et il n'arrive pas à reprendre confiance. Est-il mis dans les meilleures conditions ?"



Cette saison, Pol Lirola a participé à 48 matchs, toutes compétitions confondues. Sur ce nombre, il n'a été titularisé que 29 fois, et rarement à son véritable poste de défenseur droit.