Under contrarié par la coupe d'Europe ?

Cengiz Under serait frustré de ne pas avoir été titulaire lors des demi-finales de la Ligue Europa Conférence.





Ces dernières semaines, Cengiz Under s'est révélé moins décisif, avec l'OM. Il n'a pas joué le match aller face à Feyenoord, et n'a disputé que 10 minutes lors du retour. L'Équipe croit savoir que l'international turc est sorti contrarié du face-à-face avec les Néerlandais. Quoi qu'il advienne, Jorge Sampaoli devra très rapidement trouver des solutions pour relancer son équipe et accrocher la qualification pour la Ligue des Champions.



Cette saison, Cengiz Under a notamment marqué 9 buts en 29 apparitions en Ligue 1. Il lui reste trois journées pour peaufiner ses statistiques.