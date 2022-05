La mauvaise nouvelle est tombée pour Payet

Dimitri Payet ne rejouera pas avec l'OM, cette saison. Le milieu offensif souffre d'une lésion au mollet.





L'OM a donné des nouvelles de Dimitri Payet, ce samedi. Les examens ont révélé une blessure musculaire qui ne lui permettra pas de rejouer, d'ici la fin de la saison : "Dimitri Payet a été victime d'une lésion musculaire du mollet bilantée par les examens habituels de référence. Les soins ont été d'ores et déjà démarré mais la récupération totale n'arrivera qu'après la fin du championnat", a écrit le club dans un communiqué.



Un coup dur pour l'équipe olympienne, laquelle devra trouver d'autres solutions pour son animation offensive. Dimitri Payet en reste donc à 16 buts et 13 passes décisives en 46 apparitions, cette saison, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, le vice-capitaine marseillais a marqué 12 buts et donné 10 passes décisives en 31 matchs. De très belles performances.