Liens OM-banditisme, pas de charges suffisantes, non-lieu quasi général

L'affaire des liens présumés de l'OM avec le grand-banditisme a fait pschitt. La justice a blanchi la plupart des personnes concernées.





Les gardes à vue de Pape Diouf, Jean-Claude Dassier, Vincent Labrune, José Anigo ou Jean-Luc Baresi avaient fait grand bruit, en 2018 et 2019. Aussi importante que fût l'enquête, qui a concerné plus de 60 personnes et 110 sociétés, elle a accouché d'une souris. Karim Aklil sera jugé pour exercice illégal de la profession d'agent de joueurs, explique La Provence. Quant à Farid Ayad, il doit faire l'objet d'un plaider-coupable et a reconnu les faits. Toutes les accusations d'associations de malfaiteurs, de blanchiment et d'extorsion en bande organisée ont été abandonnées, explique le quotidien.



Tout ça pour ça. A quel point cette affaire surmédiatisée a-t-elle sali l'image de l'OM... ?