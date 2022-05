Clement : "Ce n'est pas le hasard"

Philippe Clement a commenté le 8e succès consécutif obtenu par Monaco, vendredi, à Lille. Le coach monégasque apprécie la position de on équipe au classement.





Face à la presse, Philippe Clement a commenté la grosse série réalisée par ses troupes, lesquelles ont (temporairement) ravi la 2e place à l'OM : "Nous sommes contents de ça. Mais c'est mon caractère de regarder vers l'avant, le plus important, ça reste les deux derniers matches. Je suis arrivé en janvier, c'était un cours de rattrapage. Ce n'était pas facile, les joueurs l'ont réussi jusqu'à présent. On doit rester dans le même état d'esprit, avec la même détermination." Le technicien est très satisfait : "Tous les matches consécutifs qu'on a gagnés, ce n'est pas le hasard, c'est grâce au travail accompli par toute l'équipe ces derniers mois. Les joueurs ont grandi physiquement, mentalement, et ce n'est jamais une garantie de prendre 24 points sur 24. Ce n'est pas non plus une garantie pour le prochain week-end. Mais quand tu fais ça à chaque match, à chaque entraînement, à la fin la réussite vient."



Et de conclure avec optimisme : "Si nous sommes maitres de notre destin ? Oui, naturellement, je préfère être dans cette position. Maintenant il faut rester concentré pour Brest, ne rien changer, ne pas devenir des mathématiciens. On doit prendre match par match et garder notre style de jeu. Je suis très content de ce qu'a fait l'équipe aujourd'hui (vendredi) et du bruit fait par les nombreux supporters présents."



L'OM devra très vite se reprendre, après ses deux contre-performances consécutives, pour espérer garder une place sur le podium. D'autant qu'il ne bénéficierait pas de l'indulgence des médias en cas de couac, comme cela a pu être le cas de l'ASM, avant sa remontée.