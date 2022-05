Labrune : "Le football français est sauvé"

Vincent Labrune considère que le football français a évité la faillite, grâce à l'accord avec CVC. Le président de la LFP annonce notamment vouloir limiter les masses salariales à 70 % des recettes.





Vincent Labrune l'affirme, le football français a évité le pire. Dans Les Échos, l'ancien président de l'OM a estimé l'avoir sauvé en créant une société commerciale et en en cédant 13 % des parts à CVC pour 1,5 milliard d'euros. Une très bonne affaire, paraît-il. Le patron de la LFP et les médias l'ont en tout cas vendu comme tel. Le dirigeant compte en profiter pour serrer la bride aux comptabilités de Ligue 1 : "Cet argent, c'est tout sauf un chèque en blanc pour récompenser les mauvais élèves. La DNCG veillera à ce que les salaires ne représentent pas plus de 70 % du budget des clubs désormais. Il n'y a pas de raison que le football des clubs tricolores ne soit pas au niveau de notre équipe nationale qui est championne du monde", a-t-il notamment déclaré.



Depuis l'arrivée de Frank McCourt, l'OM est l'un des mauvais élèves de Ligue 1 en ce qui concerne les déficits et cette règle ne devrait pas lui faire de mal. Il sera tout de même intéressant de voir si Vincent Labrune mettra autant de zèle à surveiller la masse salariale du PSG, qui atteindrait le montant hallucinant de... 629 millions d'euros, cette saison.