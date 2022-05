Di Meco a de nouveau changé d'avis

Selon le sens du vent, Eric Di Meco a tour à tour soutenu et enfoncé l'OM, cette saison. Et s'il a affirmé il y a quelques jours qu'il n'était pas inquiet, il a finalement de nouveau changé d'avis.





Au micro de RMC, Eric Di Meco a fait part de son inquiétude pour la fin de saison phocéenne. Le consultant craint maintenant que les Marseillais lâchent mentalement et physiquement : "Je suis un peu inquiet parce que j'ai vu des mecs finir cuits physiquement, et c'est normal parce qu'on est en fin de saison. Il y a eu de nombreux matchs en plus avec l'Europa Conference League et, en plus, c'est une équipe qui n'est pas feignante. Je suis inquiet pour le contrecoup mental aussi. Quand tu perds alors que tu avais ça comme objectif, tu peux avoir un contrecoup. La chance, pour le mental, c'est que le match de Lorient arrive vite. Par contre, pour le physique, ça aurait été bien d'avoir une semaine de plus", a-t-il lancé.



L'OM devra surtout composer sans son maitre à jouer, Dimitri Payet, lors des dernières échéances. Certains cadres, dont Arek Milik, devront assumer leur rôle de leaders.