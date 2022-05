Mercato : Radonjic en sait plus sur son avenir

Le Benfica Lisbonne ne lèvera pas l'option d'achat de Nemanja Radonjic, qui reviendra à l'OM lors du mercato.





Nemanja Radonjic n'a pas franchi le palier attendu à Lisbonne. Prêté l'été dernier avec une option d'achat, l'international serbe n'a disputé que 11 matchs, toutes compétitions confondues. Et il n'a inscrit 1 but. Il n'a jamais convaincu ses coachs successifs, Jorge Jesus et Nelson Verissimo, de l'aligner régulièrement. Et les dirigeants lisboètes ont ainsi décidé de ne pas lever son option d'achat de 8 millions d'euros.



En fin de contrat avec l'OM en juin 2023, Nemanja Radonjic avait été recruté par Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia, en 2018, en échange d'un chèque de 12 millions d'euros. Il a disputé 63 matchs sous le maillot phocéen, pour 8 buts et 3 passes décisives.