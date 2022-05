Ligue 1 : Monaco a pris la 2e place

L'ASM est allé battre Lille sur sa pelouse (2-1), vendredi soir, pour le compte de la 36e journée. La formation coachée par Philippe Clement a ravi la 2e place à l'OM.





Vendredi soir, les Monégasques se sont rendus dans le Nord pour y affronter le LOSC de Jocelyn Gourvennec. Ils y ont remporté leur 8e victoire consécutive. Aurélien Tchouaméni a inscrit un doublé (42e et 75e), tandis que Lille avait égalisé par Angel Gomes. Au classement, l'AS Monaco compte une meilleure différence de but que l'OM, pour le même nombre de points (65). Et Rennes, autre adversaire pour la 2e place, jouera son match mercredi, à Nantes.



L'OM a laissé passer son joker contre Lyon, dimanche dernier, et n'a plus le droit à l'erreur.