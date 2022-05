Sampaoli : "Un bilan devra être fait par le staff et par les dirigeants"

En conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur son avenir. L'Argentin pense qu'il est trop tôt pour faire le bilan de la saison.





Face aux journalistes, Jorge Sampaoli a commenté la fin de saison, ainsi que l'avenir. Le coach de l'OM estime qu'un bilan devra être fait après la 38e journée : "Il faudra voir comment l'équipe termine la saison, connaître les ambitions du club. Il faudra voir si l'effectif avait la capacité de jouer tant de matchs, tant de compétitions. Un bilan devra être fait par le staff et par les dirigeants. Il faudra ensuite une décision du club, du propriétaire, pour savoir où il souhaite aller. Tout va dépendre de notre fin de saison. La Ligue des champions doit générer un investissement plus important. La Ligue Europa, ce n'est pas pareil. Est-ce que les jeunes joueurs auront été à la hauteur ? Les dirigeants verront. Chacun a son point de vue. Où le club doit-il aller ? Avec qui et avec quoi ? Plusieurs voies sont possibles. Il faut prendre en compte le sportif et l'économique", a-t-il déclaré.



Tout pourrait changer dans les prochains jours, en cas de défaite à Lorient. La Ligue des Champions paraît en effet nécessaire pour la construction du projet de Pablo Longoria.