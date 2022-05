Saliba : "Il ne faut pas avoir peur"

William Saliba s'est projeté sur la fin de saison. Le défenseur de l'OM estime que l'équipe ne doit pas jouer avec la peur au ventre.





Face aux médias, William Saliba a tourné la page Feyenoord pour parler du championnat. Le Phocéen refuse de céder à la peur : "On sait ce qu'on n'a pas bien fait. On sait qu'il faut vite oublier. On a trois matchs, trois finales, on a notre destin entre les mains. Il ne faut surtout pas regretter à la fin", a-t-il lâché aux journalistes présents. Et d'ajouter : "Il ne faut pas avoir peur, jouer avec les pieds qui tremblent. Mais il ne faut pas dormir. Il faut qu'on reste concentrés. Notre premier objectif était de se qualifier en Ligue des champions. On ne va rien lâcher jusqu'à la fin."



Le natif de Bondy n'envisage pas pour autant de sous-estimer Lorient : "Ce n'est pas parce que Lorient est bas au classement... Lorient joue le maintien. Ce sera tout aussi dur que les prochains matchs. C'est trois finales, parce que c'est serré derrière." Il admet enfin que l'absence de Dimitri Payet sera un rude coup : "On n'a pas encore de nouvelles de l'IRM. Mais c'est sûr qu'on n'est pas pareil sans lui. On espère que ce n'est rien de grave, on est de tout coeur avec lui. (...) Sans lui, on peut aussi gagner des matchs. Il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe. Mais c'est le meilleur de l'équipe, donc c'est différent quand il n'est pas là. On a montré plusieurs fois cette saison qu'on pouvait quand même faire de bons résultats. C'est notre meneur de jeu, notre leader technique. Amine [Harit] l'a très bien remplacé néanmoins."



Pour rappel, William Saliba a déjà disputé 50 matchs, cette saison.