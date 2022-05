Saliba : "Je suis heureux ici"

William Saliba s'est à nous exprimé sur son futur, en conférence de presse. Le défenseur admet se plaire à l'OM.





En conférence de presse, William Saliba a évoqué son avenir. Le natif de Bondy a répété qu'il n'était pas maître de sa situation : "Je suis heureux ici, je ne l'ai jamais caché. J'ai toujours dit que ce serait un grand plaisir de revenir ici. Je ne peux pas me prononcer sur mon avenir, ça ne dépend pas que de moi. On verra à la fin de saison. Le plus important, c'est la qualification en Ligue des champions", a-t-il déclaré.



La qualification ou non pour la Ligue des Champions décidera du budget dont disposera l'OM pour son mercato. Il paraît néanmoins peu probable que Pablo Longoria puisse s'entendre avec Arsenal à son sujet.