Riolo : "J'en veux à Milik"

Daniel Riolo s'en est pris à Arek Milik, après le match OM-Feyenoord (0-0). Le journaliste juge que le Polonais n'est pas au niveau attendu.





Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a donné son sentiment sur le match OM-Feyenoord. Le journaliste considère qu'Arek Milik doit être plus décisif : "Tout le monde chiale sans arrêt pour voir Milik. Mais Milik il a une occasion, ce n'est même pas un joueur de CFA qui fait ça (le contrôle raté). Son contrôle ce n'est pas possible de faire ça. Lui, je lui en veux. On me dit qu'il est au-dessus du lot. Milik pense lui-même qu'il est un attaquant de classe internationale. Tu rentres et tu marques là-dessus et au revoir tout le monde. Je lui en veux plus qu'à Dieng. Après, Dieng, je veux bien qu'on lui tape dessus, mais il a les pieds carrés. Il met plein de bonne volonté. Mais il manque de la technique et de la classe. Et Under il est rentré, il a été mauvais. Et Harit, on va en faire un chapitre à part. J'ai toujours pensé qu'avec les équipes des Pays-Bas, cela se joue à pas grand-chose. Car il y a un défenseur qui donne un but à l'aller."



Comme ses coéquipiers, Arek Milik dispose de trois matchs pour faire oublier les résultats décevants des derniers jours.