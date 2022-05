OM-Feyenoord : les notes du match

Voici les notes attribuées par les médias, après OM-Feyenoord (0-0).





L'Equipe a vu un super arbitrage, ce qui n'a pas été le cas de La Provence. Le quotidien de Marseille a jugé le coaching de Jorge Sampaoli correct, mais pas le journal sportif. Encore de grosses divergences de point de vue. Arek Milik fait notamment l'unanimité contre lui.





Le onze de départ : Mandanda (6) - Rongier (6,3), Saliba (6,3), Kamara (6,3), Peres (6) - Gerson (6), Guendouzi (5), Gueye (4) - Dieng (3), Payet (non noté), Harit (3,3).

Les remplaçants : Milik (3), Lirola (3,3), Bakambu (3).

Le coach : Sampaoli (5).

L'arbitre : Scharer (3).





Le onze de départ : Mandanda (6) - Rongier (7), Saliba (5), Kamara (5), Peres (6) - Gerson (5), Guendouzi (4), Gueye (4) - Dieng (3), Payet (non noté), Harit (4).

Les remplaçants : Milik (3), Lirola (3).

Le coach : Sampaoli (3).

L'arbitre : Scharer (7).





Le onze de départ : Mandanda (-) - Rongier (7), Saliba (5), Kamara (8), Peres (5) - Gerson (5), Guendouzi (-), Gueye (-) - Dieng (4), Payet (inconsolable), Harit (5,5).





Le onze de départ : Mandanda (5,5) - Rongier (6,5), Saliba (5), Kamara (6), Peres (6) - Gerson (5), Guendouzi (5), Gueye (4) - Dieng (3), Payet (non noté), Harit (5,5).

Les remplaçants : Milik (4), Lirola (4).





Le onze de départ : Mandanda (6) - Rongier (6), Saliba (6), Kamara (5,5), Peres (6) - Gerson (5,5), Guendouzi (5), Gueye (5) - Dieng (4), Payet (non noté), Harit (4).

Les remplaçants : Milik (3), Lirola (6).