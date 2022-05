Slot a été "très content que l'arbitre ait sifflé la fin avant le dernier corner"

Arne Slot, entraîneur du Feyernoord, était ravi, au terme du match OM-Feyenoord (0-0). Le technicien s'est notamment réjoui que l'arbitre n'ait pas laissé tirer le dernier corner.





En conférence de presse, Arne Slot a fait part de son enthousiasme, suite à la qualification de son équipe. L'entraîneur néerlandais a aussi remercié l'arbitre : "On est très contents, même si on ne réalise pas encore, a-t-il confié. Jusqu'à la dernière minute, on a dû rester concentrés. Et j'ai été très content que l'arbitre ait sifflé la fin avant le dernier corner. On savait que s'ils marquaient un but, on allait en prolongation. Les deux équipes étaient très fatiguées. La rencontre se gagne sur 180 minutes et on a fait un beau match à De Kuip. Le match a été complètement différent aujourd'hui."



Le coach de Feyenoord a donné son analyse des débats : "Ça a été difficile de les presser haut, on a vite perdu les ballons. Au bout de 50 minutes, on a eu plus de courage balle au pied, ça a été mieux. En première période on s'est précipités. La qualité de Marseille nous a obligés à défendre. On a bien défendu, même si je préfère voir mon équipe balle au pied. Parfois c'est nécessaire de passer à un système un peu plus défensif. J'ai félicité mes joueurs. On est dans la dernière ligne droite et c'est un travail de neuf mois. On a bien travaillé, comme une vraie équipe", a-t-il ajouté. Et de conclure : "On a ramené la fierté à nos supporters avec nos résultats et notre façon de jouer. Sur le trajet du bus, qui a été très long, on a vu quelques pierres voler. On a compris que le match serait très chaud. Mais nos joueurs ne se sont pas laissés impressionner."



Jeudi soir, l'OM a frappé 11 fois, contre 8 tentatives pour ses adversaires. Les Phocéens peuvent regretter certaines situations mal gérées par leurs attaquants. A noter que Feyenoord a encore fait 25 fautes, contre 11 pour les Olympiens.