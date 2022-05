Sampaoli donne quelques nouvelles de Payet

Face à la presse, Jorge Sampaoli a évoqué la blessure dont a été victime Dimitri Payet. Le technicien de l'OM attend les résultats des examens et espère que les organismes récupèreront bien de l'intensité de la rencontre.





Jorge Sampaoli n'en savait pas plus concernant Dimitri Payet, au coup de sifflet final. Les examens de vendredi détermineront la durée de son absence : "Nous ignorons la gravité de la blessure. Les médecins verront demain (vendredi). Concernant l'usure de ce match intense, exigeant, on verra ça dimanche. Moi j'ai l'impression que l'équipe a fini en colère ce match parce que malgré ce qu'elle a recherché elle n'a pas réussi. Il faut tourner la page, gagner dimanche. Récupérer, voir les joueurs les plus en forme contre Lorient et commencer à repenser à notre autre objectif", a indiqué l'Argentin.



Il paraît peu probable que le Réunionnais soit en mesure de retrouver les terrains avant le terme de la saison.