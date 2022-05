Peres : "Il nous reste trois matches très importants"

Luan Peres s'est présenté en conférence de presse, après le nul obtenu par l'OM contre Feyenoord (0-0). Le défenseur refuse notamment de parler de fatigue.





Face à la presse, Luan Peres a admis que l'OM s'était heurté à un bon Feyenoord : "C'était un match très compliqué. Le Feyenoord joue très bien avec et sans ballon, ils sont très organisés. Ils ont eu des occasions, nous aussi. Finalement ça finit à 0-0 et on est tristes de ce résultat. Il nous reste maintenant trois matches très importants pour aller en Ligue des champions." Le Brésilien ne pense pas que les Olympiens soient plus fatigués que leurs adversaires : "On est en fin de saison et je pense que tous les joueurs de toutes les équipes sont fatigués. On a de très bons entraînements, on fait en sorte de bien récupérer. On a deux jours devant nous pour nous reposer. On a joué contre une grosse équipe, mais nous aussi on est une grosse équipe et on sera prêts pour le match contre Lorient."

Il considère enfin qu'il faudra trouver une solution pour remplacer Dimitri Payet : "Dimitri est un joueur très important pour nous, évidemment qu'on en a besoin. Arek est entré, lui aussi est de top niveau. On ne sait pas s'il sera là contre Lorient, mais s'il ne joue pas, on a d'autres grands joueurs pour occuper ce poste."



En difficulté il y a quelques semaines, Luan Peres paraît retrouver son niveau. Il a pris part à 47 rencontres, cette saison.