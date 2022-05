Sampaoli : "L'équipe a fait ce qu'elle a pu"

Jorge Sampaoli a livré son analyse de la rencontre OM-Feyenoord (0-0). L'Argentin est déçu, mais souligne combien ses joueurs ont tout donné.





En conférence de presse, Jorge Sampaoli a fait part de ses regrets, concernant le match contre Feyenoord. Le technicien promet en revanche que l'équipe a tout donné : "Je crois qu'au départ, le match nous était favorable jusqu'à la blessure de Payet, puis il y a eu dix minutes plus confuses. On a cherché une autre manière de faire, une autre composition en passant par les côtés. On a eu de la densité en attaque. Je crois qu'on a manqué de précision dans la surface, on n'a pas su s'imposer. Je souhaite souligner que l'équipe a fait tout ce qu'elle a pu. Elle n'a pas atteint l'objectif, mais on n'a pas baissé les bras, même s'il y a eu des moments d'imprécisions", a-t-il indiqué aux médias présents.



"La sortie de Payet a beaucoup changé le match"

L'entraîneur de l'OM admet que la sortie de Dimitri Payet a compliqué la tâche des Marseillais : "Ils ont essayé je crois. Il y a eu un rendement très élevé de certains joueurs, pour d'autres c'était plus dur. Mais honnêtement, la sortie de Payet a beaucoup changé le match. Le plan de jeu était différent. Sans lui, il a fallu changer ce plan. Pape (Gueye) a dû sortir après une première mi-temps où il a bien contrôlé sa zone. On a modifié le plan et on a dû trouver une alternative avec des excentrés et deux pointes. Je donne beaucoup d'importance au fait d'essayer et je crois qu'ils ont essayé."



L'OM devra très vite se reconcentrer sur le match prévu à Lorient, en Ligue 1. Le duo Rennes-Monaco n'est plus qu'à 3 points...