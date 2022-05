Mandanda : "Au match aller, on a été défaillants"

Steve Mandanda a fait part de sa déception, après OM-Feyenoord (0-0). Le capitaine refuse néanmoins de lâcher, alors qu'il faut tenir la deuxième place.





Au micro de M6, Steve Mandanda a livré son analyse à chaud de la demi-finale retour : "Il y a énormément de déception, beaucoup de tristesse aussi. On avait envie d'aller au bout de cette compétition. Malheureusement, au match aller, on a été défaillants et c'est ce qui nous coûte aussi la qualification. On n'a pas su mettre ce but et emballer ce match. Après on est tombés sur une bonne équipe qui a bien défendu et qui a bien joué", a déclaré le capitaine de l'OM. Il appelle ses partenaires à se reprendre, malgré l : "On est déçus pour nous et pour les supporters parce qu'ils méritaient d'aller en finale et de gagner un titre cette saison. Mais après la déception il faut enchaîner parce qu'il y a une deuxième place en championnat à assurer et ça ne sera pas facile."



Accessoirement, Steve Mandanda disputait son 101e match de coupe d'Europe, ce jeudi.