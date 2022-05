Massimo Cosentino bientôt à l'OM ?

L'OM pourrait s'attacher les services de Massimo Cosentino, dans les prochaines semaines.





Selon les informations rapportées par Nicolo Schira, des discussions sont en cours entre les décideurs phocéens et Massimo Cosentino. Passé par l'Inter Milan et le FC Sion, le dirigeant italien pourrait rejoindre l'OM au poste de secrétaire général. Il pourrait donc chapeauter l'ensemble des fonctions administratives, financières et juridiques du club.



L'entité phocéenne continue de se structurer. On peut notamment supposer que sa fonction aura pour objet de garder Pablo Longoria libre de certaines tâches liées à la gestion d'entreprise.