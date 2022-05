Di Meco : "Je ne comprends pas ceux qui ont peur"

Malgré la défaite à Feyenoord et face à Lyon, Eric Di Meco ne cède pas au fatalisme pour cette fin de saison. L'ancien défenseur et désormais consultant est même plutôt optimiste sur les chances de l'OM contre le Feyenoord.





Les défaites sur la pelouse du Feyenoord et contre Lyon sont un coup d'arrêt pour l'OM alors que les Olympiens sont lancés dans le sprint final. Mais ces deux revers ne doivent pas faire oublier toutes les bonnes choses qui ont permis au club d'atteindre une deuxième place qui semblait bien hypothétique en début de saison. L'OM a des certitudes, tant dans le jeu qu'au niveau des individualités et a la capacité à se remettre la tête à l'endroit. Les Phocéens restent 2e, avec 3 points d'avance sur ses rivaux et n'ont qu'un but d'écart à remonter ce soir face au Feyenoord.



Voir le verre à moitié plein, c'est aussi l'option choisie par Eric Di Meco au micro de BFM Marseille : "Je n'arrive pas à avoir peur sur ce match. Parce qu'un but de retard à combler à la maison, dans l'histoire du football, c'est quand même faisable, il me semble en coupe d'Europe. Il y a un ballotage favorable, mais rien de plus. Et puis, les erreurs défensives faites à Feyenoord, je n'en vois pas autant sur un match retour. Il y en aura sûrement, parce que c'est une équipe qui attaque beaucoup, qui met des buts. Et pour la fin du championnat, je n'arrive pas à me faire peur non plus, et je ne comprends pas les gens qui ont peur"