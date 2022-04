Sampaoli défend aussi Dieng et Caleta-Car

Face aux médias, Jorge Sampaoli a défendu Duje Caleta-Car et Bamba Dieng, lesquels ont été la cible de critiques, après Feyenoord-OM (3-2).





Jorge Sampaoli a réagi aux attaques contre Bamba Dieng, en conférence de presse : "Le plan de ce match c'était d'avoir deux attaquants de profondeur, Bakambu et Dieng. Bamba a été très bon dans la stratégie offensive, il a marqué et a eu 3-4 grosses occasions qu'il a réussi à se créer. Il a beaucoup étiré la défense adverse. On voulait des joueurs pour demander de la profondeur dans ce match. L'important est de pouvoir compter sur tout le monde", a-t-il déclaré. Et il en a fait de même pour Duje Caleta-Car : "On a parlé, notamment de son positionnement. Les émotions ont aussi quelque chose à voir dans la prise de décision. Il réalise une très belle saison, il peut encore s'améliorer. J'ai une totale confiance en lui, il est très important. Je vois plus loin que cette erreur."



Les deux joueurs auront l'occasion de se rattraper, dans les prochains jours, alors que l'OM joue plusieurs matchs importants.