Payet : "Ce sont des petits cons"

Dimitri Payet a évoqué la bonne ambiance qui règne dans le vestiaire marseillais, cette saison. Malgré sa répartie, le Réunionnais se fait chambrer.





Interrogé sur l'ambiance qui règne dans le vestiaire, Dimitri Payet a révélé qu'il se faisait chambrer sur son palmarès : "C'est touchant, ils savent que je cours après ça (un titre) après pas mal d'années. Ce sont des petits cons, ils sont un peu chambreurs (rires). J'aime bien ce côté, ce sont de jeunes compétiteurs, ils savent où ils veulent aller. Moi je ne suis pas du tout dans le chambrage (rires)", a-t-il lancé avec humour. Le Réunionnais a aussi prévenu ses coéquipiers sur un relâchement, à ce moment de la saison : "On n'a pas eu besoin de changer beaucoup de choses, le groupe est réactif et se remet toujours en question. Après chaque défaite, on a l'impression que c'est une crise et c'est une réaction qui est positive pour moi. Quand ça devient banal de perdre, ça devient plus compliqué. Nous on a des compétiteurs, on a plutôt bien géré cette situation de février. La saison est tranquille, mais elle n'est pas finie. Si c'est pour être éliminé en demi et ne pas finir dans les 3 premiers, on dira que c'est une saison blanche..."



Les Phocéens abordent une série de trois matchs décisifs, face à l'OL, Feyenoord et Lorient.