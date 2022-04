Sampaoli : "On est encore en vie"

Jorge Sampaoli ne paraît pas s'offusquer de l'énorme calendrier auquel fait face l'OM, cette fin de saison. Le coach phocéen a conscience de devoir procéder à un turnover, mais ne semble pas inquiet.





Ce samedi, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur le rythme très soutenu auquel fait face l'OM, ce printemps. Le technicien tente faire souffler ses joueurs, quand il le peut : "Notre gestion est plutôt normale pour une dernière ligne droite, Lyon est une grande équipe et on sait qu'on va devoir rejouer jeudi contre le Feyenoord qui sera moins fatigué que nous. À nous de gérer les temps de jeu des différents joueurs." Il ne baisse en tout cas pas les bras : "On doit toujours avoir cette passion, l'espoir de rester à la 2e place, on doit être focus sur chaque match dans cette dernière ligne droite. Notre effectif est court, mais a beaucoup d'espoir. On a encore des choses à aller chercher, on est encore en vie."



L'entraîneur marseillais individualise ses décisions, en fonction de la fatigue de chacun : "On pense au match de demain, mais aussi au match de jeudi. On a besoin que nos joueurs soient à 100% à chaque match. Il faut perdre le moins d'énergie possible. On a un effectif court. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder le rendement de chaque joueur. On sort d'un match qui a été très dur en termes d'émotions, ça compte beaucoup", a-t-il conclu sur le sujet.



Lyon n'aura pas se problème, alors qu'il n'a pas joué depuis samedi dernier.