Payet vole au secours de Caleta-Car et Dieng

Face à la presse, Dimitri Payet a pris la défense de Duje Caleta-Car et Bamba Dieng. Le Réunionnais pense que les erreurs font partie de la vie d'un groupe.





Interrogé sur l'erreur de Duje Caleta-Car, Dimitri Payet n'a pas sourcillé. Le milieu offensif soutient son partenaire : "On ne voulait pas ce résultat, on a eu des manquements, on a été mis en difficulté, on savait qu'il y aurait de l'intensité et du pressing. J'ai parlé à Caleta-Car, le coach est ici depuis un an, si on est là aujourd'hui c'est parce qu'on défend une idée de jeu, on prendra d'autres buts, il a fait une erreur, mais on ne lui en veut pas, ça fait partie de la vie d'un groupe, Duje fait une grande saison." Et c'est aussi le cas de Bamba Dieng, qui a manqué plusieurs actions : "On en a parlé avec Bamba (sur ses occasions ratées contre le Feyenoord, NDLR), je ne vais pas aller lui reprocher ça alors qu'il a peu d'expérience en Coupe d'Europe. Par contre il se procure 3-4 occasions nettes, le jour où il aura le calme pour les mettre ce sera un grand buteur, je lui ai dit. Moi aussi j'ai déjà raté !" Et de conclure : "On a de la qualité offensive, il faut tout simplement être plus efficaces."



Le groupe phocéen paraît bien vivre. Il faut maintenant espérer que le cumul des échéances ne finisse pas par entamer ses capacités à faire face à une intensité comme celle de jeudi.