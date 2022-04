Mercato : l'OM en pole sur Isaak Touré ?

L'OM aurait réactivé le dossier Isaak Touré (19 ans). Pablo Longoria souhaiterait très vite obtenir son renfort, alors que la concurrence est importante sur son dossier.





Selon les informations obtenues par Foot Mercato, l'OM avance sur la piste menant à Isaak Touré, le colossal défenseur du Havre (2m06, 100 kg). Son nom avait déjà été cité en janvier et Pablo Longoria souhaiterait rapidement conclure sa venue. Le média précise néanmoins que d'autres clubs, une demi-douzaine en Ligue 1, s'intéressent à sa situation. Et ce serait notamment le cas de Lyon. En Allemagne, Francfort serait aussi attentif à sa situation.



Cette saison, Isaak Touré a pris part à 15 matchs de Ligue 2. Il compte 6 sélections avec l'équipe de France U19 et dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023. Sa venue devrait notamment permettre de compenser le départ de Lucas Perrin, lequel s'est engagé définitivement avec Strasbourg.