Fournier : "Les Olympiens s'adaptent à toutes les situations"

Laurent Fournier a donné son point de vue sur la domination de l'OM sur l'OL, cette saison. L'ancien défenseur pense que les Marseillais ont été plus costauds dans leurs têtes que les Lyonnais.





Dans La Provence, Laurent Fournier a évoqué les saisons réalisées par Lyon et l'OM. L'ancien Marseillais a expliqué pourquoi l'OM était loin devant Lyon, au classement : "Ca s'explique par la sérénité de l'équipe olympienne. Une façon d'aborder les événements. Sampaoli a été critiqué de temps en temps pour sa manière de jouer, mais par sa mise en place, son jeu vers l'avant, l'OM mérite sa position de dauphin. J'avais couvert OM-Cannet-Rocheville en coupe de France pour Eurosport et j'avais trouvé les joueurs de l'OM concernés, alors qu'un premier tout de coupe contre des amateurs, c'est parfois compliqué. Les Olympiens, cette saison, sont investis et s'adaptent aisément à toutes les situations."



Il croit que l'OM a frappé un grand coup en s'imposant à Reims : "L'OL va peut-être se qualifier pour l'Europe, ce n'est pas impossible. Mais l'OM, en allant gagner à Reims, dimanche dernier, sans être génial, c'est un signe. Celui de la solidarité, de l'envie d'obtenir sa qualification pour la Ligue des champions. Parfois, tu n'es pas bon et tu perds, là, ils ont été moyens et ont gagné en étant solides. Quand tu déploies les efforts nécessaires pour gagner ces matches-là, en jouant après les autres, tu es récompensé", a-t-il notamment ajouté.



Lyon ne fera bien sûr pas le même match contre l'OM qu'il a fait face à Brest. Les Phocéens peuvent s'attendre à une opposition relevée, dimanche.