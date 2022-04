Puydebois se paye les joueurs lyonnais

Nicolas Puydebois a réagi à des propos tenus par Moussa Dembélé, concernant les supporters lyonnais. Le consultant pense que les joueurs se cachent derrière des excuses.





Si la pseudo-crise marseillaise de cet hiver a fait plus de bruit dans les médias, Lyon traverse une saison bien difficile. Ces dernières semaines, les tensions entre les joueurs et les supporters ont été particulièrement vives et Nicolas Puydebois, consultant qui n'a pas la langue dans sa poche, accuse les membres du vestiaire de Peter Bosz de se trouver des excuses : "Dire de venir juste pour supporter, c'est insupportable. Qu'ils chantent et qu'ils ne nous emmerdent pas, ce n'est pas audible, je suis désolé. Je suis d'accord qu'il y a eu un point de moins à cause des supporters, mais c'est plus facile d'externaliser l'échec. Face à Brest, les supporters n'étaient pas là et ils ont perdu quand même. On n'assume pas ses responsabilités, on a honte de s'excuser alors que ce serait tout à l'honneur de Toko-Ekambi", a confié l'ancien gardien de but.



Bien que les journalistes restent assez mesurés sur le club de Jean-Michel Aulas, l'OM s'apprête à affronter un OL profondément en crise. Et les joueurs lyonnais auront certainement à coeur de faire un gros match au Stade Orange Vélodrome pour réduire les critiques dont ils sont la cible.