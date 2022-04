OM-Lyon : compos probables, chaine et horaire du match

L'OM accueille l'OL, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Une rencontre importante, alors que le sprint final est lancé. Compos probables, chaîne de diffusion... Voici les infos sur le match !





Les Phocéens n'ont pas le temps de tergiverser, après le revers concédé sur le terrain de Feyenoord. Les hommes de Jorge Sampaoli ont rendez-vous avec Lyon, dimanche, dans un stade Orange Vélodrome à guichets fermés. Un match capital pour la qualification pour la Ligue des Champions, alors que Monaco et Rennes disposent d'un calendrier favorable.





Historique du match OM-OL

Ces dernières années, l'OM a rarement eu le dessus face au rival rhodanien. Son dernier succès remonte au 10 novembre 2019.



Les cinq derniers OM-Lyon

28/02/2021 : OM 1-1 Lyon

10/11/2019 : OM 2-1 Lyon

12/05/2019 : OM 0-3 Lyon

18/03/2018 : OM 2-3 Lyon

18/09/2016 : OM 0-0 Lyon





OM-OL, les compos probables

On peut supposer que Jorge Sampaoli va devoir reposer quelques joueurs, après un match très intense à Feyenoord. Il faut aussi espérer que les pépins physiques ne génèreront pas de forfait. L'Argentin ne pourra en tout cas pas s'appuyer sur Konrad De La Fuente et Leonardo Balerdi, lesquels sont absents jusqu'à la fin de la saison. Côté lyonnais, Peter Bosz doit composer avec les blessures de Rayan Cherki, Sinaly Diomandé, Jason Denayer, Maxence Caqueret et Damien Da Silva.



La compo probable de l'OM : Mandanda (cap.) - Rongier, Saliba, Caleta-Car, L.Peres - Guendouzi, Bo.Kamara, Gerson - Ünder, Milik, Payet.



La compo probable de Lyon : Lopes - Gusto, T.Mendes, Lukeba, Henrique - Aouar, Ndombélé - Tete, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé (cap.).





OM-Lyon, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre OM-Lyon sera diffusée sur Amazon Prime Vidéo, dimanche. Son coup d'envoi est programmé à 20h45.