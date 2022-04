Rouyer : "Caleta-Car a été nul du début à la fin"

Olivier Rouyer n'a pas mâché ses mots sur Duje Caleta-Car, après la rencontre Feyenoord-OM (3-2). Le consultant considère que le Croate est responsable de la défaite olympienne.





Sur la chaîne L'Equipe, Olivier Rouyer a commenté l'erreur réalisée par Duje Caleta-Car, sur le troisième but néerlandais, jeudi. Le consultant pense que le défenseur n'est jamais rentré dans le match : "L'erreur de Caleta-Car sur le 3e but du Feyenoord, c'est la conséquence de son match. Moi je l'ai trouvé nul du début à la fin. Tu fais une erreur grossière alors que ton équipe s'est arrachée pour revenir de 0-2 à 2-2. Il a été blessé deux fois, il est resté par terre. A partir de ce moment-là, il n'était nulle part. Et à la mi-temps, il n'est pas revenu. Et résultat, il a ce geste de retenu qui coûte la défaite", a-t-il déclaré.



Cette saison, Duje Caleta-Car a disputé 34 matchs, toutes compétitions confondues. Il ne possède plus qu'un an de contrat.