Rothen soutient cet OM

Jérôme Rothen prend plaisir à regarder l'OM de Jorge Sampaoli. Le consultant pense qu'un titre en Ligue Europa Conférence génèrerait un gros engouement, à Marseille et, de façon plus large, en France.





Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen s'est exprimé sur le parcours européen des Phocéens, derniers représentants français. Le consultant considère les performances réalisées avec respect : "On n'est pas au niveau des meilleures équipes européennes, donc il ne faut pas cracher sur une Conférence League. Que tu gagnes une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, un championnat ou une Coupe d'Europe... Tu rentres dans l'histoire du club. C'est comme ça que tu marques l'histoire d'un club, ce n'est pas forcément en faisant de belles épopées et en te faisant éliminer en demi-finale ! On parle souvent de la communion avec les supporters. A Marseille, s'ils gagnent ce titre-là, tu verras qu'il y aura une communion incroyable ! Déjà, ceux qui rigolent sont des frustrés et des jaloux. Quand on joue dans un club et qu'on gagne des titres, l'adrénaline est à son max ! J'ai encore les poils qui se dressent rien que d'y repenser. Quand tu gagnes un titre et que tu partages ça avec des gens que t'as rendu heureux, la fierté est à son summum."



L'OM est pour l'instant loin d'avoir remporté la compétition. Feyenoord Rotterdam a montré un gros niveau, jeudi, et ne sera pas facile à renverser, au retour, au stade Orange Vélodrome.