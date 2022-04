Mercato : Ocampos bientôt au Bayern Munich ?

Lucas Ocampos figurerait sur la short-list du Bayern Munich, pour son mercato estival. Le FC Séville attendrait 70 millions d'euros pour le faire partir.





Selon les éléments obtenus par Todo Fichajes, Lucas Ocampos plait aux dirigeants du Bayern Munich, lesquels apprécieraient particulièrement sa polyvalence. L'Argentin pourrait compenser le départ de Leroy Sane, dont le caractère créerait des tensions, en interne. Le FC Séville évaluerait son transfert à 70 millions d'euros, tandis que son contrat porte jusqu'en juin 2025. Comme pour Maxime Lopez, l'OM récupèrera un pourcentage non négligeable sur l'opération, si elle a lieu. Pablo Longoria suit donc certainement de près l'évolution du dossier.



Cette saison, Lucas Ocampos a participé à 26 rencontres de Liga, pour 6 buts et 4 passes décisives. Séville avait déboursé 15 millions d'euros pour le recruter à Marseille, en 2019, alors qu'il n'avait plus qu'un an de contrat.