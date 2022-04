Mercato : M. Lopez véritable priorité de la Lazio ?

Maxime Lopez pourrait vraiment rejoindre la Lazio de Rome, lors du mercato estival. Une bonne nouvelle pour l'OM ?





Selon les informations divulguées par Il Messaggero, Maxime Lopez constitue la grande priorité de la Lazio de Rome pour la succession de Sergej Milinkovic-Savic, cet été. Maurizio Sarri apprécierait beaucoup son profil et demanderait à ses dirigeants de faire l'effort pour le faire signer, alors que Sassuolo exige 30 millions d'euros pour le laisser partir. Et l'OM pourrait bénéficier d'une entrée d'argent assez importante, étant donné qu'il dispose d'un pourcentage sur son possible transfert. Pablo Longoria pourrait donc profiter d'une manne inattendue pour procéder à son recrutement, lors du mercato.



Maxime Lopez a participé à 33 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. Son contrat avec Sassuolo court jusqu'en juin 2025.