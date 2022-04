Point de pénalité : le message de l'OM, avant la réception de Lyon

L'OM a publié un message pour rappeler qu'il reste sous la menace d'un point de pénalité avec sursis. Tout incident, lors de la réception de l'OL, pourrait générer sa levée.





Sur son site internet, l'OM a prévenu les supporters, concernant les répercussions que pourraient avoir des débordements, dimanche soir. La LFP avait sanctionné le club d'un point de pénalité avec sursis, après le Clasico, avec la bénédiction de certains consultants comme Eric Di Meco qui estimaient que ça n'était pas suffisant. Comme si l'on pouvait comparer les évènements survenus alors à ceux de Nice.



Alors que le sprint final est lancé, tout incident pourrait générer l'activation de la sanction : "L'Olympique de Marseille en appelle à la responsabilité de ses supporters pour assurer le bon déroulement des rencontres à l'Orange Vélodrome. Nous invitons nos supporters à la plus grande vigilance concernant le jet d'objets et l'intrusion sur le terrain. L'Olympique de Marseille est toujours sous le coup d'un sursis vis-à-vis de la Ligue de Football Professionnel avec notamment la perte d'un point au classement", a ainsi écrit le club phocéen.



Par ailleurs, les dirigeants olympiens ont sensibilisé les fans sur l'achat et la revente illicite de billets, lesquels sont strictement interdits.