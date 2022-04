Combien va rapporter la campagne européenne à l'OM ?

Après avoir récolté 9 millions d'euros pour son parcours européen, l'OM pourrait en gagner 5 de plus en cas de titre en Europa Conference League.





On le sait, la différence de gains entre la Ligue des Champions et les autres compétitions européennes est abysalle. C'est pour cela qu'une qualification directe pour l'édition 2022-2023 de la C1 est primordiale pour les finances du club.



Au total, la saison européenne des Olympiens ne leur aura rapporté que 9 millions d'euros jusqu'à présent. 5.1M€ proviennent de l'élimination en phase de groupe de l'Europa League et 3.9M€ du parcours en Europa Conference League. Cette enveloppe pourrait grimper jusqu'à 14M€ en cas de qualification face au Feyenoord suivi d'un titre à Tirana. Une somme bien maigre pour (à minima) 14 matchs disputés.