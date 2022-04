Harit : "Représenter l'OM est une fierté"

Dans les colonnes du Parisien, Amine Harit est revenu sur son passé au PSG et a fait le bilan de la saison olympienne à quatre journées de la fin.





Il est souvent de bon ton d'interroger un joueur de l'OM sur son passé (aussi court soit-il) à Paris. C'était le cas pour Matteo Guendouzi il y a quelques semaines et c'est désormais au tour d'Amine Harit.



Dans une interview pour Le Parisien, le Marocain est revenu sur ses quelques mois au PSG avant de rejoindre le FC Nantes : "J'ai porté les couleurs du PSG en jeune pendant trois mois. Je n'ai jamais vraiment été supporteur d'un club en Ligue 1. Après, j'ai été formé à Nantes, donc j'ai des sentiments pour ce club que je porte dans mon coeur. Aujourd'hui, représenter l'OM est une grande fierté. Non seulement c'est un très grand club français, mais c'est aussi un grand club européen"



Comme il l'avait exprimé il y a quelques semaines, le n°7 de l'OM avoue qu'il apprenhendait sa collaboration avec certains gros caractères du vestiaires comme Payet et Guendouzi : "Oui j'avais une appréhension avant de rejoindre l'OM, pas parce que je venais de Paris, mais plutôt au niveau des différents caractères. Je ne savais pas si le mien allait coller avec celui de Mateo Guendouzi ou de Dimitri Payet. Finalement, cela s'est fait naturellement. Il n'y a pas d'égo dans le vestiaire, c'est aussi ce qui fait notre force."



Plusieurs mois après, il parle d'une saison pour l'instant réussie pour son OM : "Sur le plan sportif, c'est pour l'instant une saison aboutie mais il reste quatre journées. Le 3ème, Rennes, est à six points. Et on est encore en lice dans une compétition européenne. Cela fait un moment que la ligue 1 n'a pas été aussi compétitive, avec autant de prétendants au podium. On le voit cette saison avec Strasbourg, revenu en Ligue 1 il y a cinq ans, et qui se bat pour des places européennes. C'est beau pour la Ligue 1 ! C'est bien d'avoir 8-10 équipes qui vont se battre pour les premières places."