"Caleta-Car, un spécialiste des matchs moyens" pour Balbir

Denis Balbir s'est exprimé sur la prestation des Olympiens à Feyenoord hier soir. Le consultant estime que Jorge Sampaoli n'a pas fait les bons choix.





Hier sur la pelouse du Feyenoord, l'OM n'a pas livré le meilleur match de sa saison (3-2). Et pour Denis Balbir, Jorge Sampaoli a sa part de responsabilité : "Comme souvent avec Jorge Sampaoli, certains choix m'étonnent. Dans un match européen, face à une équipe comme le Feyenoord, j'ai du mal à comprendre pourquoi on se prive d'un grand attaquant comme Milik. Etait-ce pour le préserver pour l'Olympico de dimanche et le retour ? Cela reste quand même une grosse interrogation."



Il a ensuite pointé du doigt les nombreux errements défensifs des Marseillais et plus particulièrement Duje Caleta-Car qu'il n'a pas hésité à enfoncer : "Cette saison, il arrive aussi parfois à l'OM de craquer défensivement. Cela n'était pas arrivé souvent ces derniers temps mais ce fut le cas jeudi à Rotterdam. Je trouve que ce n'est pas un cadeau pour Valentin Rongier que de le faire jouer sur le côté. Ce n'est pas un spécialiste du poste et on l'a vraiment mis en difficulté. Duje Caleta-Car est lui un spécialiste de son poste mais c'est aussi un spécialiste des matchs moyens. Cela a fait beaucoup de cadeaux pour les Néerlandais, qui n'en attendaient sans doute pas tant dans une ambiance exceptionnelle."



Avant le match retour, c'est Lyon qui attend les hommes de Jorge Sampaoli au Vélodrome. Pour le consultant, il est inconcevable de faire tourner pour l'Olympico : "Il reste un match retour pour inverser la donne mais, avant cela, il y a la réception de l'OL en Ligue 1. Certains se demandent si, avec six points d'avance à quatre journées de la fin, l'OM ne ferait pas mieux de faire tourner sur ce choc pour préparer le match retour contre Feyenoord et s'offrir une finale européenne. Personnellement, je pense que ce serait une erreur d'aligner une équipe bis sur l'Olympico. Surtout que l'OM n'a pas la profondeur de banc pour se permettre un large turn-over."