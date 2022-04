Lopes vient à Marseille avec "un esprit revanchard"

Anthony Lopes a l'habitude des rencontre OM-OL. Le portier lyonnais considère que les Marseillais ont mieux réussi leur saison, mais n'entend pas moins gagner au Stade Orange Vélodrome.





En conférence de presse, Anthony Lopes a parlé de la saison lyonnaise, décevante à plus d'un titre. Le gardien de but de l'OL ne pense pas qu'elle sera sauvée avec un succès à Marseille : "La saison ne sera pas sauvée si on gagne à Marseille. Pas du tout. On est l'Olympique Lyonnais et les ambitions de l'Olympique Lyonnais sont élevées", a-t-il confié. Il assure d'ailleurs que les joueurs lyonnais vont "se battre jusqu'au bout". Le Portugais affirme que l'équipe de Peter Bosz se déplace "avec de l'ambition" et "un esprit revanchard".



Anthony Lopes a de la bouteille. Âgé de 31 ans, le natif de Givors a pris part à 415 rencontres avec l'OL, depuis le début de sa carrière.