Bosz se rappelle surtout de Sampaoli avec le Chili

Face à la presse, Peter Bosz a confié le bien qu'il pensait de Jorge Sampaoli. Le technicien néerlandais, qui a été détestable lors des problèmes liés au match aller, suit l'Argentin depuis longtemps.





En conférence de presse, Peter Bosz a évoqué le travail réalisé par Jorge Sampaoli, dont il a eu des échos par l'un de ses anciens joueurs : "Je me rappelle surtout de l'époque où il était entraîneur du Chili. Il a joué avec beaucoup d'agressivité et de pressing devant, et aussi avec deux défenseurs centraux qui étaient très petits... mais quelle énergie! J'ai entraîné l'un de ses joueurs (à Leverkusen, NDLR), Charles Aranguiz. Il me parlait beaucoup de Sampaoli. C'est un entraîneur très intéressant, qui a beaucoup de jeux tactiques différents", a-t-il indiqué aux journalistes. Le coach de l'OL est encore attentif à ce qu'il fait à l'OM : "C'est intéressant ce qu'il fait avec son gardien et avec son latéral droit qui devient milieu défensif avec le ballon. Malheureusement, je ne peux pas parler avec lui, car il ne parle ni français."



Très mal accueillis à Lyon et pas soutenus lors des incidents de l'automne dernier, les Phocéens auront certainement à coeur de faire un gros match, dimanche soir. Il reste à voir s'ils en auront les capacités physiques.