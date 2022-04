Riolo : "Dieng, je l'aime beaucoup pour sa générosité, mais..."

Daniel Riolo a livré son analyse de la rencontre Feyenoord-OM (3-2). Le journaliste considère que les Phocéens ont manqué d'efficacité, ce qui n'est pas admissible à ce niveau.





Daniel Riolo pense que Bamba Dieng aurait pu permettre à l'OM de se mettre rapidement à l'abri : "L'adversaire te met vraiment une grosse pression, une sacrée intensité et tu as l'opportunité de le calmer direct. C'est là que tu t'aperçois que l'intensité était là, mais que la qualité technique est moins présente. Dieng, je l'aime beaucoup pour sa générosité, mais techniquement il est faiblard... Il te manque deux occasions, c'est dur ! Après, il met un but sur une occasion qui est beaucoup plus compliqué, mais à ce moment-là, l'OM est déjà mené. L'OM avait l'occasion de mener dans ce match au moment où il n'était pas bien. En coupe d'Europe, il ne faut pas laisser passer ce type d'occasions", a-t-il estimé sur RMC.



Il considère que les hommes de Jorge Sampaoli ont malgré tout su élever leur niveau : "L'OM a fait un gros match je trouve. Mais quand tu perds sur une boulette qui n'a rien à voir avec la tactique, rien à voir avec l'intensité, car il n'y avait pas de pressing sur cette action, là c'est vraiment la archi-mégaboulette et tu perds le match là-dessus. Je pense quand même que le bilan est plus positif que négatif. Attention parce que souvent la coupe d'Europe te punit généralement avec ce type de boulettes..."



Les Phocéens devront vite récupérer, tant mentalement que physiquement. L'OL ne fera en effet pas de cadeau, dimanche.