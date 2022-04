Thiago Mendes : "On va à Marseille pour gagner"

Thiago Mendes compte bien jouer un mauvais tour à l'OM, dimanche. Le Brésilien veut s'imposer au stade Orange Vélodrome.





Interrogé par Olympique et Lyonnais, Thiago Mendes a donné son sentiment sur l'Olympico qui se jouera dimanche. Le Lyonnais veut gagner au stade Orange Vélodrome : "Bien sûr que j'y crois, parce qu'on est une belle équipe. On va à Marseille pour gagner. Il reste quatre matches qu'on doit tous prendre comme une finale. À nous de toutes les remporter, on doit donner le maximum de nous-mêmes jusqu'à la fin", a-t-il déclaré. Il croit d'ailleurs l'OL capable de revenir à une place européenne : "Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a une chance. C'est à nous d'obtenir une place en Europe, pour nous, mais aussi pour le public."



Lors du match aller (qui a été rejoué après le fameux incident...), l'OM s'est incliné 1-2.