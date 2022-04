Longoria est fixé concernant le mercato

Pablo Longoria ne bénéficiera pas d'enveloppe supplémentaire de la part de Frank McCourt, lors du mercato estival.





Selon les informations obtenues par Florent Germain de RMC, l'OM ne réalisera pas un gros mercato, cet été. Frank McCourt n'aurait en effet pas l'intention de réinvestir, alors qu'il a fait de gros efforts, ces dernières intersaisons. L'Américain considèrerait désormais que le club phocéen "doit générer assez de revenus pour être à l'équilibre". Et le journaliste d'ajouter : "Il faudra recruter malin, cibler des postes très précis, trois ou quatre, pas plus. Vendre un petit peu si possible. En gros : être actif, mais sans faire de folies."



Pablo Longoria devra donc rééditer ce qu'il a fait l'été dernier.