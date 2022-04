Rongier : "On s'en sort plutôt bien"

Valentin Rongier admet que l'OM a été bousculé, à Rotterdam. Le Phocéen pense néanmoins que son équipe garde ses chances pour le retour.





En conférence de presse, Valentin Rongier a commenté le résultat obtenu par l'OM contre le Feyenoord. L'ancien Nantais est déçu : "On s'en sort plutôt bien, il y a 3-2 et un match retour important. On est capables de se qualifier. On l'a vu en deuxième période. On a une semaine pour travailler, on va d'abord préparer le match très important de dimanche. Il y a forcément des choses positives. On a trouvé le moyen de les mettre en difficulté, il faudra appuyer là-dessus et voir comment régler notre problème de la soirée avec les ballons dans notre dos", a-t-il déclaré.





"Ce ne sera pas facile, car c'est une belle équipe"

Le natif de Mâcon y croit toujours, en vue du retour : "Le score final est un moindre mal, mais on n'est pas venus ici pour faire un résultat potable. On est venus pour gagner, je suis certain qu'on sera capables de le faire au match retour. Ce ne sera pas facile, car c'est une belle équipe qui met beaucoup d'intensité, mais on en est largement capables", a-t-il ajouté.



Il faudra surtout se remettre de l'intensité déployée en terres néerlandaises. La rencontre face à l'OL demandera au moins la même énergie.