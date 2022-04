Slot : "La meilleure équipe qu'on ait affrontée"

Arne Slot considère que son équipe n'a fait que la moitié du chemin en dominant l'OM (2-3), jeudi.





Face à la presse, Arne Slot a estimé que l'OM représentait son meilleur adversaire de la saison. Le technicien reste prudent en vue du retour : "C'est un bon résultat pour nous, mais on sait que c'est dur de jouer à Marseille. On a eu beaucoup de bons adversaires, mais c'est la meilleure équipe qu'on ait affrontée jusqu'ici. On va là-bas avec un bon résultat en main, mais on sait très bien que ce n'est pas encore fait", a-t-il indiqué.



Pour rappel, le Stade Orange Vélodrome sera amputé d'une partie de son public, étant donné que le virage nord a été suspendu par l'UEFA.