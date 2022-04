Dieng regrette ses occasions manquées

Bamba Dieng a inscrit un but magnifique, contre Feyenoord. L'attaquant de l'OM a toutefois conscience d'avoir aussi gâché des opportunités.





Interrogé par M6, Bamba Dieng a commenté la défaite subie par l'OM à Rotterdam : "On est très déçus. C'était un match très compliqué pour nous et malheureusement on l'a perdu", a-t-il indiqué. L'attaquant considère être l'un des responsables de cet échec : "Ce qui nous a manqué ? Pour moi, on a manqué d'efficacité, à commencer par moi parce que j'ai raté trois occasions de but que j'aurais dû marquer." Et de conclure sur une meilleure note : "On fera tout pour marquer beaucoup de buts au match retour pour se qualifier. (...) Ça fait plaisir de marquer mon premier but en coupe d'Europe. C'était essentiel pour aider l'équipe."



L'international sénégalais totalise 7 buts en 32 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison. Il a aussi délivré 2 passes décisives.