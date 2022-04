Guendouzi : "On reste en vie"

Mattéo Guendouzi s'est exprimé sur la défaite concédée par l'OM sur le terrain de Feyenoord Rotterdam (2-3). Il pense que les Phocéens n'ont pas été à la hauteur techniquement.





Au micro de M6, Mattéo Guendouzi a confié ses regrets sur la rencontre Feyenoord-OM. Le milieu de terrain considère néanmoins que rien n'est joué en vue du retour : "On reste en vie. On est passé à côté de notre première mi-temps, avec beaucoup d'erreurs techniques. Ce n'est pas digne d'une demi-finale. On aura à coeur de se rattraper la semaine prochaine. On savait que c'était une équipe qui pressait beaucoup. On leur a donné le match, ils n'ont pas été au-dessus, c'est vraiment à cause de nous, par nos erreurs défensives. Il va falloir travailler et analyser les grosses erreurs qu'on a pu faire ce soir", a-t-il déclaré.



Les joueurs marseillais n'ont pas le temps de cogiter et devront très vite se remettre de ce revers. Espérons surtout qu'il n'y ait pas trop de casse physique.