Sampaoli : "En première période, le jeu a été dicté par l'adversaire"

Face à la presse, Jorge Sampaoli a fait part de sa déception, après Feyenoord-OM (3-2). L'Argentin considère que la rencontre peut laisser des traces, alors qu'elle a été particulièrement intense.





Face aux médias, Jorge Sampaoli a admis que Feyenoord était parvenu à imposer son football, en première mi-temps : "On a d'abord subi la pression d'une équipe qui est toujours insistante de ce point de vue là. On n'a pas été surpris, mais on a quand même été soumis au harcèlement de Feyenoord, et sans arriver à aller vraiment dans le camp adverse. En première période, le jeu a été dicté par l'adversaire, c'était ce qu'il souhaitait. En seconde, mon équipe a repris le contrôle, sans pouvoir égaliser sur ce match, qui s'est donc décidé sur une erreur non provoquée, juste après la pause", a-t-il expliqué.





"Une grande usure physique pour les deux formations"

Le coach de l'OM a aussi commenté la terrible erreur de Duje Caleta-Car, en défense : "Je crois qu'il y a tout un tas de facteurs. Le contexte, le pressing, plusieurs situations délicates... Mais dans ce type de compétition, tu n'es pas autorisé à te tromper. Cela a été dur de développer notre jeu. Cela a engendré une frustration, et nous avons ensuite commis des erreurs. C'est un véritable apprentissage pour l'avenir et pour le match retour."



Globalement, il pense que les Olympiens ont été secoués en première période et qu'ils ont été en mesure de réagir en seconde : "Je crois qu'en première période, cela a été défavorable, toutes ces émotions... On a joué comme les adversaires le voulaient. En seconde, on a contrôlé les actions, on a mieux joué dans le camp adverse. On a eu quelques occasions pour égaliser. Il faudra jouer comme ça au Vélodrome pour soumettre l'adversaire, sinon, nos possibilités seront limitées."



Jorge Sampaoli pense enfin que le match va laisser des traces : "Oui, parce que ça a été un match très disputé, engagé, et on rejoue dimanche une rencontre très importante (contre l'OL). Et on enchaîne par la revanche contre Feyenoord... Je suis persuadé que cela a été une grande usure physique pour les deux formations, tant la rencontre a été intense."



L'OM doit en effet très vite se reconcentrer sur la rencontre prévue contre l'OL, dimanche soir. Elle pourrait être décisive pour la qualification pour la Ligue des Champions.