Kokçu : "La Ligue 1, c'est d'abord le PSG"

En conférence de presse, le milieu offensif du Feyenoord Orkun Kokçu, s'est exprimé sur la confrontation face à l'OM.





Ce soir, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam dans le cadre des demi-finales de l'Europa Conference League. Et si l'entraîneur néerlandais Arne Slot a expliqué avoir étudié le jeu de son homologue olympien, ses joueurs ne semblent pas vraiment connaître la Ligue 1.



C'est en tout cas ce qui est ressorti de l'interview d'Orkun Kokçu, milieu offensif du Feyenoord : "La Ligue 1, c'est le PSG d'abord. On voit tout de même que c'est une très bonne compétition, avec beaucoup de physique, de vitesse, des joueurs rapides. Mais la Premier League, ça me parle un peu plus." Mais les Phocéens sont-ils des spécialistes de l'Eredivisie ? Probablement pas.



Malgré tout, Kokçu connaît tout de même un Olympien : Cengiz Ünder avec qui il défend les couleurs de la Turquie en sélection. Un joueur dont il se méfie évidemment : "Ünder est un très bon joueur, important pour la Turquie et Marseille. Il faudra bien le surveiller. Je sais ce dont il est capable, je vais prévenir mes partenaires. Mais je ne pense pas qu'il faut seulement se concentrer sur lui, mais sur toute l'équipe."